'소다남매' 소을과 다을이 '내 아이의 사생활' 다음 회 예고편에 등장해 화제를 모았다.10일 방송된 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에서는 다음 주 방송 예고편을 공개했다. 영상에는 소을, 다을 남매가 오랜만에 만나는 모습이 그려졌다.누나 소을은 "우리가 다시 만난 게 최근이잖아"고 말문을 열었고, 동생 다을은 "처음에 누나가 보고 싶지 않았는데 며칠 전부터 꿈에 누나가 나왔다. 누나가 있었으면 좋겠다고 생각했다. 엄마도 많이 보고 싶다"고 솔직한 마음을 털어놨다.소을 역시 "우리는 관계가 좋은데.. 만나지 못하는 게"며 다을과 같은 마음을 전했다.예고편 영상 말미에는 스튜디오에서 자녀들을 보면서 눈물을 흘리는 이윤진의 모습이 포착됐다.소을과 다을 '소다남매는' 오는 17일 방송부터 '내 아이의 사생활'에 합류한다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr