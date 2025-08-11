이미지 크게보기 사진 = MBN ‘알토란’

가수 주현미가 초등학교 졸업사진을 방송에서 처음 공개해 눈길을 끌었다.10일 방송된 MBN ‘알토란’에는 주현미가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 이연복 셰프는 주현미와 초등학교 동창이라는 사실을 알렸다. 이어 이연복이 초등학교 졸업사진을 보여주자 주현미는 "처음 보는 사진이다. 이 사진 보내달라"며 반가워했다. 다른 초등학교 동창과 통화도 한 두 사람은 옛 추억을 공유하며 즐거운 시간을 보내 훈훈함을 안겼다.MC 이상민이 "TV에서 친구(주현미를) 보고 한 번에 알아봤냐"고 물었고, 이연복은 "당연히 알아봤다. 저렇게 잘 될 줄 알았다고 생각했다"며 흐뭇해했다.주현미는 "초등학교 4학년 때 이미자 모창대회에 나가서 그랑프리 상을 받았었다. 아버지가 욕심이 나셨는지 가수의 길을 걷기를 바라셨다"며 이연복에게 "어려운 시절을 함께한 친구가 지금 성공한 모습을 보니 뿌듯하다"고 감회를 전했다.방송을 본 시청자들은 "두 사람의 우정이 정말 보기 좋다", "이연복 셰프의 따뜻한 말 한마디가 마음에 남는다", "어린 시절을 같이 추억할 수 있는 친구가 참 소중하다" 등의 반응을 보였다.이번 방송을 통해 주현미와 이연복의 오랜 인연과 진솔한 이야기가 다시 한번 큰 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr