사진=텐아시아DB

사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

배우 이세희가 언니들과의 케미를 뽐낸다. 또한 밤중에 야외 에어로빅에 열중을 쏟는다.9일 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 359회에서는 통통 튀는 매력을 지닌 배우 이세희의 활기찬 하루가 그려진다.이세희는 드라마 '신사와 아가씨'에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 오현경, 윤지숙과 야외 에어로빅 교실에 등장한다. 과거 댄스 동아리 출신으로 참견인들의 기대를 한 몸에 받은 이세희는 운동화 끈이 풀린 줄도 모를 정도로 몰입하며 열정을 불태운다. 하지만 기대와는 달리 역동적인 에어로빅의 동작에 버벅이는 귀여운 모습으로 웃음을 유발한다고.운동을 마친 세 사람은 화기애애한 식사 자리를 갖는다. 배우 선후배로서 상당한 경력 차가 있음에도 불구하고 세 사람은 어색함 없이 대화하며 찐친 케미를 자랑한다. 특히 언니들은 평소 지인들에게 아낌없이 나눠주는 이세희의 마음 씀씀이는 물론, "예민함이 1도 없다"며 인성에 대한 칭찬까지 아끼지 않으며 이세희를 향한 애정을 드러냈다고.이세희와 오현경 사이 뭉클한 에피소드도 공개된다. 이세희는 과거 촬영 당시 힘들었을 때 오현경이 준 특별한 선물에 감동해 눈물까지 흘렸다고. 과연 그 자세한 사연은 무엇일지 이세희가 받았던 선물의 정체는 무엇일지 호기심을 자극한다.지난 회차에서 4차원 매력으로 강한 공감대를 형성한 이세희와 최강희의 케미가 공개되며 눈길을 끈다. 지난 회차 방송 이후 최강희가 이세희에게 직접 "친하게 지내자"며 연락한 것. 이어 세희의 끊어진 쪼리 신발을 걱정했던 최강희가 스튜디오 녹화 중에 이세희에게 새 신발을 선물해 준다. 이세희를 펄쩍 뛰게 한 최강희의 깜짝 선물에 궁금증이 모인다.배우 이세희와 오현경, 윤지숙이 함께한 열정 가득 에어로빅 현장은 9일 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr