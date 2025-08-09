사진 = 장영란 인스타그램

방송인 장영란이 반전매력을 선사했다.최근 장영란은 자신의 인스타그램에 "불타는 금요일에는 불타게 회의하기 엄청난걸 준비중에요"라며 "기대해주세요"라며 새로운 도약을 암시하는 회의 현장 사진을 공개했다. 밝고 청순한 분위기로 보드룸을 가득 채운 장영란의 모습에 팬들의 시선이 집중되고 있다.사진에서는 화이트 셔츠에 긴 머리를 자연스럽게 내린 장영란이 노트에 꼼꼼히 메모를 하며 미소를 띤 모습이 포착됐다. 회의실의 차분한 분위기 속에서도 특유의 긍정 에너지가 고스란히 전해지며 책상 위에는 알록달록한 파우치와 각종 회의 준비물들이 빼곡하게 놓여 있어 바쁜 일상이 그대로 느껴진다. 카메라를 향해 환한 미소를 짓거나 노트에 집중하는 모습에서는 새 프로젝트를 향한 설렘과 열정이 엿보인다.이를 본 팬들은 "또 새로운걸 준비하시나보네용" "늘 응원해요" "오늘은 청순하게 예뻐요" "두근두근 반했습니다" "정말 아름다워요" 등 진심이 가득 담긴 반응을 남기며 장영란의 새로운 행보에 대한 기대감을 한껏 드러냈다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr