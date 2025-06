블랙핑크 로제, 금발 웨이브+크롭티 '청순+몽환美'…감성 폭발한 솔로 6개월 자축

사진 = 블랙핑크 로제 인스타그램

사진 = 블랙핑크 로제 인스타그램

사진 = 블랙핑크 로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 솔로 앨범 발매 6개월을 기념하며 팬들과 따뜻한 소통을 나눴다.로제는 최근 자신의 인스타그램에 “happy 6 months to my first studio album, my baby.. rosie!!!! thank you for listening to rosie being helplessly heartbroken and in love for 6 months haha.”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.이는 "내 첫 정규 앨범이 나온 지 6개월이 된 걸 축하한다"며 "지난 6개월 동안 사랑에 빠지고 가슴 아파하는 제 이야기를 들어줘서 고맙다"로 풀이된다.공개된 사진 속 로제는 금발 웨이브 헤어에 내추럴한 스타일링으로 몽환적이면서도 유니크한 무드를 자아냈다. 소파에 누워 카메라를 응시하거나 촬영장에서 장난기 가득한 표정을 짓는 모습은 자유롭고 감성적인 로제의 세계를 고스란히 담고 있다.특히 ‘NUMBER ONE GIRL’이라는 문구가 적힌 티셔츠를 입고 정면을 응시한 컷에서는 자신감과 매혹이 동시에 느껴져 팬들의 뜨거운 반응을 불러일으켰다.게시글에는 “Number one girl”, “I love you”, “Rosie is everything”, “너무 자랑스러워요” 등 전 세계 팬들의 애정 어린 댓글이 이어졌다.한편 로제는 솔로 앨범을 통해 자신만의 감성과 음악성을 입증했으며 글로벌 아티스트로서 입지를 굳히고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr