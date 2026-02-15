사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미의 변하지 않는 미모가 시선을 모은다.최근 박주미는 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박주미는 LV 모노그램 패턴이 반복된 오렌지 톤 벽면 앞에서 카메라를 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다. 브라운 계열 가죽 재킷에 체크 셔츠와 니트 톱을 레이어드했고, 목걸이를 더해 단정한 포인트를 살렸다.손을 들어 머리카락을 정리하는 제스처와 자연스러운 표정이 차분한 분위기를 만든다. 또 다른 사진에서는 격자 형태의 전시 벽면에 트렁크와 이미지 카드가 빼곡하게 걸린 공간에서 안내 책자를 든 채 위를 올려다보고 있으며 퍼 디테일이 들어간 미니 백을 손에 쥐고 전시를 둘러보는 모습이 담겼다. 소파에 앉아 책자를 펼쳐 읽는 컷에서는 트렁크가 층층이 쌓인 설치물과 패턴 쿠션이 배경을 채우며 공간의 콘셉트를 강조한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "배우중에서 한결같이 아름다우신분 이네요" "고우세요" 등의 댓글을 달았다.한편 박주미는 1972년생으로 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr