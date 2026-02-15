배우 박주미의 변하지 않는 미모가 시선을 모은다.
최근 박주미는 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 박주미는 LV 모노그램 패턴이 반복된 오렌지 톤 벽면 앞에서 카메라를 바라보며 옅은 미소를 짓고 있다. 브라운 계열 가죽 재킷에 체크 셔츠와 니트 톱을 레이어드했고, 목걸이를 더해 단정한 포인트를 살렸다. 손을 들어 머리카락을 정리하는 제스처와 자연스러운 표정이 차분한 분위기를 만든다. 또 다른 사진에서는 격자 형태의 전시 벽면에 트렁크와 이미지 카드가 빼곡하게 걸린 공간에서 안내 책자를 든 채 위를 올려다보고 있으며 퍼 디테일이 들어간 미니 백을 손에 쥐고 전시를 둘러보는 모습이 담겼다. 소파에 앉아 책자를 펼쳐 읽는 컷에서는 트렁크가 층층이 쌓인 설치물과 패턴 쿠션이 배경을 채우며 공간의 콘셉트를 강조한다. 이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "배우중에서 한결같이 아름다우신분 이네요" "고우세요" 등의 댓글을 달았다.
한편 박주미는 1972년생으로 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.
임채령 텐아시아 기자
