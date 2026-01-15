사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

모델 야노시호와 결혼한 방송인 추성훈이 '셰프와 사냥꾼'에서 발끈하는 모습을 보인다.15일 방송되는 채널A 예능 '셰프와 사냥꾼'에서는 인도네시아 라부안 바조에서 예측할 수 없는 흐름 속 예민해진 추성훈의 모습이 그려진다.이날 추성훈은 경수진의 돌발 행동을 온몸으로 방어해 웃음을 자아낸다. '셰프와 사냥꾼' 첫 번째 스페셜 멤버로 합류한 경수진. 그는 베이스캠프에서 추성훈과 함께 음식을 만든다. 이때 추성훈은 경수진의 갑작스러운 움직임에 깜짝 놀란다고. 특히 경수진을 막으며 "무서운 사람이네"라고 말한다.또 추성훈은 현지인에게 발끈하는 모습을 보인다. '셰프와 사냥꾼' 멤버들은 현지인에게 창 사용법을 배우는 시간을 갖는다. 이 과정에서 현지인은 추성훈을 도발하고, 급기야 추성훈은 "자존심 상한다"고 속내를 밝힌다.이밖에 '셰프와 사냥꾼' 메인 셰프 에드워드 리의 식재료 탐험기도 공개된다. 에드워드 리는 마을 구석구석을 돌며 현지 산물을 찾다가 기상천외한 식재료를 거리낌 없이 시식 한다고. 과연 에드워드 리가 먹은 재료들의 정체가 무엇일지 관심이 쏠린다.'셰프와 사냥꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr