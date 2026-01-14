텐아시아 DB, SNS

김재원 PD가 육상선수 김민지를 진정성 있는 출연자라고 평했다.넷플릭스 예능프로그램 ‘솔로지옥5’ 제작발표회가 14일 오전 마포동 호텔나루에서 열렸다. 이날 제작발표회에는 출연진 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스, 김재원 PD, 박수지 PD 등이 참석했다.이날 김 PD는 "캐스팅 기준은 늘 동일하다. 솔로여야 하고 매력적이고, 어디에 내놔도 인기가 있어야 하는 사람들 중에 선택한다. 물론 대중에게 알려지지 않은 사람을 더 선호하지만 어쩔 수 없이 매체에 노출된 분들 중에서도 진정성이 있으면 캐스팅을 한다"고 말문을 열었다.실제로 여성 출연진 중 최미나수, 김고은, 김민지 등은 대중에게 익숙한 인물들이다. 특히 김민지는 예능 '골 때리는 그녀들' '생존왕' '야구여왕' 등 다양한 예능에 출연했다.김 PD는 이어 "시즌3 이관희, 시즌4 육준서도 오히려 더 카메라 앞에서 솔직하게 임해주더라. 본인의 모습을 보여주는 것 같다"라며 "김민지 선수도 여러 예능에 나왔었지만 카메라 앞에서 빠르게 본인의 모습을 보여줬기에 걱정 안 하셔도 될 것 같다. 진정성 있는 출연자였다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr