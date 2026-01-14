사진=텐아시아DB

배우 하지원이 방송인 추성훈과 뜻밖의 인연을 자랑했다.지난 13일 방송된 JTBC 예능 '당일배송 우리집'에는 하지원이 출연해 예측 불가한 몸개그와 반전의 '게임 잘알' 면모로 시청자들의 이목을 끌었다.이날 하지원은 로망 대리인 장영란이 기획한 여행을 따라 경상북도 안동으로 향했다. 드라마 '황진이' 촬영 당시의 추억을 떠올리며 마주한 절벽 뷰 한옥 집에 감탄을 터뜨린 것도 잠시, 특별 게스트 추성훈이 깜짝 등장해 분위기를 단숨에 끌어올렸다. 하지원은 "10년 전 드라마 '너를 사랑한 시간'에서 카메오로 출연해 만난 적이 있다"라며 반가움을 표현한 뒤, 낯을 가리는 추성훈을 세심하게 챙겼다.이후 하지원·김성령·장영란·가비는 방 배정을 두고 추성훈과 4:1 피지컬 게임 대결에 돌입했다. 첫 번째 게임인 줄다리기에서 하지원은 시작과 동시에 추성훈의 압도적인 힘에 펄럭이다 바닥에 내동댕이쳐져 현장을 초토화시켰다. 이어진 신발 날리기 게임에서도 하지원은 신발을 가장 가까이 떨어뜨리며 게임 최약체 면모를 다시 한번 입증했다.하지만 마지막 손바닥 밀치기 게임에서 반전이 펼쳐졌다. 모두가 추성훈의 손쉬운 승리를 예상한 가운데, 하지원이 뜻밖의 유연함과 끈질긴 버티기로 접전을 만들어낸 것. "나 왜 잘해?"라며 스스로도 놀란 하지원은 예상 밖의 선전으로 도파민을 폭발시켰다.'당일배송 우리집'은 매주 화요일 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr