사진=김숙 SNS

방송인 김숙이 누리꾼들을 향해 따듯한 말을 건넸다.김숙은 지난 24일 자신의 인스타그램에 "긍정의 힘!"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김숙이 KBS 연예대상에서 올해의 예능인상을 수상한 모습. 김숙은 자신의 옷에 대해 "2달 전에 최화정 언니와 디자이너 손정완 언니가 선물한 그 옷!"이라며 유튜브 채널에서 해당 옷을 입었을 당시 연예 대상 시상식을 예상했던 장면을 언급했다.김숙은 "말하는 대로 생각하는 대로~ 결국 연예대상 때 입었네요"라며 소원이 이뤄져 남다른 기분을 드러냈다.그러면서 김숙은 누리꾼들을 향해 "우리 땡땡이들! 올해 많이 힘들고 짜증난 일도 많았죠?"라며 "긍정의 힘으로 연말 잘~보내시고! 올 한해 마무리도 잘~ 하길 바라~"라고 독려했다.한편 김숙은 최근까지 방송인 박나래와 MBC 예능 '구해줘 홈즈'에 출연했다. 박나래는 최근 전 매니저들 사이 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란 등으로 모든 방송에서 하차한 후 활동 중단을 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr