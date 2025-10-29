/사진 = 하이브

하이브 방시혁 의장과 그룹 방탄소년단(BTS) RM이 29일 오전 경주 예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋' 개회식에 참석했다. 두 사람은 개회식 이후 행사장 내에 마련된 하이브 홍보부스를 방문해 부스를 둘러보며 관계자들과 환담을 나눴다.하이브는 이번 APEC CEO 서밋 기간인 29일부터 오는 31일까지 경주 예술의전당 3층에서 홍보부스를 운영한다. 부스에서는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 성장한 하이브의 발전 과정과 함께, 전 세계 6개 지역 본사를 중심으로 확장해 가는 하이브의 글로벌 비전을 소개한다.또한 현장에서는 하이브 소속 아티스트들의 활약상을 담은 영상 콘텐츠가 상영되고 있으며, K-팝의 상징으로 자리 잡은 응원봉(Official Light Stick) 전시도 마련됐다.하이브는 이번 홍보 부스를 통해 "K-팝을 넘어 글로벌 문화 산업을 선도하는 기업으로서의 방향성을 알리고, 지속 가능한 콘텐츠 생태계 구축에 대한 비전을 공유하는 데 의의가 있다"고 밝혔다.이번 APEC CEO 서밋에는 아시아·태평양 지역 주요 기업인과 경제 리더들이 참석했으며, 하이브는 K-콘텐츠 산업을 대표하는 기업으로서 글로벌 무대에서의 영향력을 다시 한 번 입증했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr