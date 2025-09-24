텐아시아 DB

영화 '어쩔수가없다'와 '보스'가 추석에 맞붙는다.'보스' 언론배급시사회가 24일 오후 2시 서울 롯데시네마 월드타워점에서 진행됐다. 이날 현장에는 라희찬 감독과 배우 조우진, 정경호, 박지환, 이규형, 황우슬혜가 참석했다.이날 “추석 개봉 영화로 ‘어쩔수가없다’와 맞붙게 됐다. 이병헌 형과 ‘승부’를 함께 했는데”라고 말문을 열었다.이어 “대결이라는 건 꿈도 꾸지 않는다. 영화 시장이 너무 좋지 않다. 그런 상황에서 각기 다른 매력의 영화가 관객들에게 모두 행복감을 주고, 극장가에 활기를 불어넣을 수 있는 투톱이었으면 한다”고 덧붙였다.'보스'는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 '양보' 하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다. 내달 3일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr