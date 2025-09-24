사진=텐아시아DB

긴장과 유머를 넘나드는 전개와 독보적인 배우들의 시너지로 호평 받고 있는 영화 '어쩔수가없다'가 오늘(24일) 개봉한 가운데, 예매량 40만명을 넘어서며 예매율 1위를 기록했다.'어쩔수가없다'는 다 이루었다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 배우 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했다.개봉 17일 전부터 압도적 예매율 1위를 이어간 '어쩔수가없다'가 오늘(24일) 개봉한 가운데, 이날 오전 7시 기준 예매량 40만 7353장을 기록했다. 올해 한국영화 최고 사전 예매량을 기록한 '어쩔수가없다'는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 극장 3사에서도 예매율 1위를 유지하며 흥행 청신호를 켰다. 또한 극장에서 오롯이 느낄 수 있는 완성도 높은 프로덕션과 디테일, 각기 다른 매력을 지닌 인물들의 활약으로, '어쩔수가없다'가 일으킬 극장가 활성화를 기대케 한다.개봉 전 시사회를 통해 영화를 미리 관람한 관객들의 호평도 이어졌다. "폭발적인 사운드와 영상미에 완벽한 연기까지, 극장에서 반드시 봐야만 하는 영화", "극장 경험으로 더 터지는 웃음과 울림이 있는 것 같다", "박찬욱이 상상하게 하는 장소와 음악, 소품과 의상, 이야기와 재치의 향연", "영화관에서 봐야만 하는 폭발적인 사운드와 영상미", "웃픈 현실, 씁쓸한 현실을 이렇게 잘 담아낼 수 있다니", "박찬욱 특유의 미장센과 맥시멀한 연출, 배우들의 앙상블까지 완벽하다" 등 다채로운 추천 리뷰가 나왔다.박찬욱 감독의 새 영화 '어쩔수가없다'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr