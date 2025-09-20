사진=텐아시아DB

'윗집 사람들' 하정우가 오랜만에 부산영화제를 찾은 소감을 밝혔다.19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '윗집 사람들'의 오픈토크가 진행됐다. 배우 겸 감독 하정우와 공효진, 김동욱이 참석했다.하정우는 "오랜만에 개막식에 참석했다. 16~17년 만에 개막식을 왔다. 부산영화제도 정말 오랜만에 왔다. 12년 전 '롤러코스터' 때였는 것 같다"고 부산영화제 참석 소감을 밝혔다.'윗집 사람들'은 밤마다 요란한 층간소음과 교성을 내는 윗집 부부(하정우·이하늬)와 무미건조한 결혼 생활을 보내고 있는 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기. 하정우는 윗집 남편 김 선생 역을 맡았다. 하정우는 "남 눈치 안 보고 민폐를 끼칠 정도로 자기 라이프를 즐기는 인물이다. 그러면서 층간 소음으로 인해 두 부부가 만나 이야기가 시작된다"라고 작품을 소개했다. 장르에 대해서는 "휴먼 드라마"라며 웃었다.이번 작품은 스페인의 '센티멘탈'이라는 작품이 원작이다. 하정우는 "3년 전 제안받았다. 영화를 봤는데 흥미롭고 재밌었다. 한 공간에서 이뤄진 이야기인데도 다채로웠다. 물론 캐릭터들이 지루함을 주지 않을 정도로 이야기가 매력적이었다. 한 공간에서 이뤄졌다는 걸 못 느낄 정도로 재밌게 봤다"고 밝혔다. 이어 "스페인 원작보다는 '윗집 사람들'이 훨씬 더 다채롭게 구성했다. 요가 장면, 요리 장면 등은 시나리오 작업하면서 새롭게 넣은 장면이다. 이야기, 캐릭터 확장성의 포텐셜을 느껴서 '잘하면 재밌는 작품이 될 수 있겠다' 생각하고 제안을 받아들이고 작업했다"고 전했다.'윗집 사람들'은 오는 12월 개봉 예정이다.제30회 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr