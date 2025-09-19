사진=텐아시아DB

'굿뉴스' 설경구가 변성현 감독과의 작업에 만족감을 표했다.19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 초청된 '굿뉴스'의 기자회견이 진행됐다. 변성현 감독과 배우 설경구, 홍경, 야마다 타카유키가 참석했다.'굿뉴스'는 1970년 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 1970년대 일어난 요도호 사건을 바탕으로 창작됐다.설경구는 정체불명의 해결사 '아무개' 역을 맡았다. 그는 “70년대 한국과 일본에 걸쳐 있었던 실화를 바탕으로 했다. 있을 법한 배역들이다”라고 설명했다. 이어 “제가 맡은 아무개 역은 감독님이 창조해서 던져놓은 느낌이었다. 처음에 책 읽고 첫 질문이 '아무리 읽어도 다른 배역들과 섞이지 않는데, 섞여야 하는지 섞이지 않아야 하는지 물어보니까 안 섞여도 된다'더라. 연극적인 부분도 있었다. '과장되게 연기해달라'는 부분이 있었다. 감독님과 얘기해 가면서, 비정상과 정상을 왔다 갔다하면서 했다. 정상으로 돌아왔을 때는 그 찰나만 보여줬으면 하더라”고 작업 과정을 밝혔다. 또한 “우리 영화는 변성현 감독이 전체 지휘했다. 계산이 서는 영화였다”고 전했다.설경구와 변성현 감독은 네 작품째 함께하고 있다. 설경구는 “변성현 감독과는 4번째로 함께하게 되어 오히려 더 고민스러웠다. 보는 분들이 연속으로 제가 변성현 감독 영화에 출연하는 건 부담스러워할 것 같았다. 실제로 많이 고민됐다”고 털어놨다. 이어 “‘불한당’처럼 이런 스타일에 처음에는 좀 거부감이 있었다. 그 이후로는 이 스타일에 재미를 느꼈다. ‘굿뉴스’는 ‘어떤 스타일로 보여줄까’라는 호기심도 있었다”며 “‘불한당’으로 저를 빳빳하게 펴겠다고 했는데 이번에는 구겨버리겠다고 해서 어떻게 구길지 궁금했다. 어떻게든 저를 변화시키려고 애써준 것에 감사하다”고 전했다.'굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스를 통해 정식 공개된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr