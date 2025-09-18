사진=텐아시아DB

오마이걸 유아가 배우로서 '프로젝트 Y'를 선보이는 소감을 밝혔다.18일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제(BIFF) '한국영화의 오늘-스페셜 프리미어' 섹션에 초청된 영화 '프로젝트 Y'의 오픈토크가 진행됐다. 이환 감독, 배우 한소희, 전종서, 김성철, 정영주, 이재균, 유아가 참석했다.'프로젝트 Y'는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선과 도경이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 80억 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품. 토론토국제영화제에서 월드 프리미어로 상영됐다.유아는 "처음으로 하경이라는 캐릭터를 시나리오에서 느낀 건 '재밌겠다'였다. 기존 오마이걸 유아를 기억하는 분들에게 감독님의 말씀처럼 '신선한 배신감을 줄 수 있겠다'고 느꼈다. 관객들에게 색다른 모습을 보여줄 수 있겠다고 생각하며 열심히 준비했다. 연기를 처음 하게 된 작품이 '프로젝트 Y'여서 더 강력하게 배우로서 모습을 보여줄 수 있을 거라 생각한다"고 귀띔했다. 또한 "배우로서 인사드릴 수 있게 되어 감격스럽다. 함께하는 배우들이 평소에도 좋아하고 작품도 챙겨봤던 분들이라 영광스럽다"며 "제 첫 작품이니 응원해주시고, '프로젝트 Y'도 많이 봐달라"고 당부했다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr