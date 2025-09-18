사진=텐아시아DB

신예은이 '탁류'로 새로운 모습을 예고했다.18일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제(BIFF) '온 스크린' 섹션에 초청된 디즈니+ 최초 오리지널 사극 시리즈 '탁류'의 야외무대인사가 진행됐다. 추창민 감독과 배우 로운, 신예은, 박서함, 박지환, 최귀화가 참석했다.'탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 액션 드라마.신예은은 "장사를 해내는 멋진 여성의 모습을 담았다. 장사의 세계에서 많은 인물들을 만나고 충격도 많고 목표를 향해 한 단계씩 헤쳐나가는 인물이다"라고 말했다.어떤 모습을 보여주냐는 물음에 "제가 보여드렸던 모습과는 완전히 반대되는 모습을 볼 수 있을 것이다"라고 답했다. 또한 "감독님이 본연의 깨끗함을 많이 담아주셨다. 그런 점을 매력 포인트로 봐달라"고 귀띔했다.추 감독은 "드라마를 보면 박서함이 얼마나 무술 연습을 했는지, 신예은 씨 맨얼굴이 얼마나 예쁜지, 로운이 상체가 얼마나 멋있는지 볼 수 있다. 그리고 나머지 배우들이 연기를 얼마나 잘하는지 볼 수 있다"라고 말했다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr