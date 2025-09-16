사진=유튜브 '살롱드립2'

'살롱드립2' 장윤주가 친언니와 살벌하게 싸운 일화를 공개했다.16일 장도연이 진행하는 유튜브 웹예능 '살롱드립2'에는 드라마 '착한 여자 부세미' 배우 전여빈, 장윤주, 주현영이 출연했다.이날 장윤주는 송경아와 함께 '모델 군기' 문화 없앤 이야기를 꺼내며 "선배들이 집합시키는 시절에 활동했다. 집합하면서도 '왜 꼭 그래야만 할까' 생각이 들더라"고 말했다.장윤주는 아래 기수인 한혜진을 떠올리며 "무서워"라고 말해 폭소케 했다. 20대 초반이었던 그는 "우리가 후배들 자긴 뭘 잡냐. 그래도 선배들이 하라고 해서 '다 모여' 했는데, 한혜진이 너무 무서웠다"고 전했다.그러면서 "후배들 보였는데 나랑 송경아랑 둘이 빵 터지고, 흐지부지됐다. '너랑 나랑은 그런 거 하지 말자'고 했다. 나는 잡는 거보다 혼나는 쪽이 더 편했다"고 이야기했다."진짜 충고 필요할 때는 어떡하냐"고 묻자 장윤주는 "'너 미친 거야'라고 현장에서 표현하지는 않는다. 나중에 문자로 풀어서 전달하는 편이다. 건강한 대화법이 필요하다. 부부관계에서도"라고 덧붙여 폭소케 했다.그러나 장윤주는 "세 자매였는데, 뺨 때리는 건 기본이었다"고 고백해 놀라게 했다.주로 사소한 옷으로 싸웠다는 그는 "세 자매 중 막내였다. 언니가 다음 날 입으려고 준비해 둔 옷을 몰래 입고 나가다가 걸렸다. '벗어' '싫어'하면서 싸대기 선공, 후공을 날리면서 싸웠는데, 내가 세대째 맞고 울었다. 내가 졌다. 너무 손이 맵더라"고 토로했다.장윤주는 "자매들과 가정을 꾸리고 단합하기 시작했다"면서 "길에서 뺨 맞는 경험, 그래도 집 앞에서 뺨을 맞았었다. 살벌했다"고 회상했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr