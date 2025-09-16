/ 사진제공=KBS

배우 박용우(54)가 작품을 선택한 이유를 밝혔다.16일 서울시 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 이영애, 김영광, 박용우와 연출을 맡은 송현욱 감독이 참석했다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’(연출 송현욱 / 극본 전영신 / 제작 바람픽쳐스, 슬링샷스튜디오)은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.극 중 박용우는 광남서 마약수사팀 팀장 장태구 역할을 맡았다. 박용우는 "배우는 작품을 처음 만날 때 대본을 통해 선택을 하게 된다. 그런데 사실 보자마자 '하고 싶다'는 마음이 드는 대본은 객관적으로 많지 않다. '은수 좋은 날'은 몇 년 만에 그런 마음이 든 작품이었다"고 입을 열었다.이어 박용우는 "(경찰이라는 역할이) 흔히 볼 수 있는 직업군인데 일상적이고 뻔한 것들을 특별하게 묘사한다는 건 참 어려운 일인데도 매 상황마다 긴장감 있게 '어떻게 이렇게 묘사할 수 있지?' 했던 것 같다. 계속 이야기가 궁금해지고 예상치 못한 스토리로 이어지는 전개가 펼쳐질 것이라고 자신한다"고 덧붙였다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’은 오는 9월 20일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr