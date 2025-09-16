/ 사진=텐아시아DB

배우 이영애가 26년 만의 복귀에 자신감을 내비쳤다.16일 서울시 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 이영애, 김영광, 박용우와 연출을 맡은 송현욱 감독이 참석했다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’(연출 송현욱 / 극본 전영신 / 제작 바람픽쳐스, 슬링샷스튜디오)은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.극 중 이영애는 하루아침에 벼랑 끝에 내몰린 주부 강은수 역을, 김영광은 낮에는 방과후 미술강사지만 밤에는 유명한 클럽MD로 활동하는 이경 역을 맡았다.이영애는 '초대' 이후 26년 만에 KBS 드라마에 복귀하게 됐다. 이에 대해 이영애는 "작품을 하게 된 가장 중요한 이유는 일단 재미 있었다. 평범한 가정 주부의 현실 속에서 마약 가방을 앞에 두고 사람이 얼마나 나약해지고 수많은 갈등과 고민들이 이어지는 것과 가정의 해체를 앞두고 있을 때 (마약이) 사회에 조금씩 크나큰 파장을 일으키는 문제이기 때문에 같이 고민해보고 싶었다. 드라마로서 가볍지 않게 무겁게 만들어주셨다. 보면서 같이 고민하고 재미있게 드라마도 볼 수 있겠다 싶어서 작품을 하게 됐다"고 설명했다.그러면서 이영애는 "누구나 볼 수 있는 가정 주부 역할이기 때문에 편안하게 접근해보고 싶었다는 장점이 있었다. 작품이 재밌었고 완성도가 아주 높았다"며 "KBS에서 올 한해 가장 밀어주는 드라마이기도 하고 하반기에 시청자가 집중도있고 관심있게 보실 수 있는 작품일 것 같아서 강력하게 추천하고 싶다. 믿으셔도 된다"고 자신감을 내비쳤다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’은 오는 9월 20일(토) 밤 9시 20분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr