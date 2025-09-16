사진 제공 = TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’

사진 제공 = TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’

국내 최초 출산 중계 버라이어티, TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요' 정규 시즌 1회에서 네쌍둥이 산모의 현실적인 어려움이 공개된다. 예비 쌍둥이 아빠 손민수는 다태아 가정이 겪는 난관에 격하게 공감했다.16일 오후 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 '출산특파원' 단장 박수홍이 김종민X장서희X김찬우X사유리X손민수를 대표해 첫 산모를 먼저 만나고 온다. 박수홍이 만난 산모는 60만분의 1 확률을 뚫은 네쌍둥이 산모였다. 네쌍둥이 산모는 시험관과 인공수정 등 임신을 위해 다양한 노력을 하던 끝에 세 아이를 임신했다. 그런데 셋 중 하나가 분열해 일란성 쌍둥이가 되면서 이란성인 첫째와 둘째, 일란성인 셋째와 넷째까지 총 네 아이를 임신하게 됐다.어렵게 임신한 만큼 출산을 하루 앞둔 네쌍둥이 산모와 남편은 행복도 4배였다. 하지만 걱정도 만만치 않았다. 산모는 "돈 나갈 곳이 많다. 당장 병원비만 해도 4배다"라며 네쌍둥이 육아의 시작부터 어마어마한 규모를 밝혔다. 게다가 태아보험 가입도 어려웠다. 다태아의 경우 혈전이나 고혈압, 당뇨 등을 방지하기 위해 아스피린을 처방받는데, 이 때문에 보험 가입이 불가했다. 박수홍은 "다태아라 보험 적용이 더 절실할 텐데"라며 놀랐다. 예비 쌍둥이 아빠 손민수도 "다태아 산모는 아스피린을 꼭 먹어야 한다. 근데 아스피린이 일반의약품인데도 처방받았다고 하면 보험사에서는 가입을 거절한다. 저희도 거절당했다"며 네쌍둥이 산모의 어려움에 격하게 공감했다.게다가 산모는 임신 28주 차에 출산 예정이라 조산인 상황이었다. 손민수는 "28주 출산은 가능하지만 좀 더 기다리는 게 좋다. 아기들의 장기가 덜 컸다. 마지막이 폐 성숙인데 폐까지 크고 나와야 좋다"고 설명했다. 이에 '새신랑' 김종민은 "태아는 원래 호흡하는 것 아니었냐. (손민수가) 선배님 같다"라며 출산의 세계에 입문했다.TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'는 이날 오후 10시 정규 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr