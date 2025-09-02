사진 제공=JTBC ‘아무도 몰랐던, 비하인드’

다정한 연인의 모습 뒤에 감춰진 실체가 공개된다.2일 오후 8시 50분에 방송되는 JTBC '아무도 몰랐던, 비하인드'(이하 '비하인드')에서는 '자신의 前 남자친구와 성관계를 한 여성들'을 찾는 유리씨(가명)의 사연이 공개된다.어느 날 SNS에 기묘한 글이 올라왔다. 글을 올린 사람은 20대 여성 이유리(가명) 씨. 그가 찾고 있는 사람은 자신의 전 남자친구와 성관계를 한 여성들이다.그의 남자친구는 다정하고 헌신적인 '사랑꾼'이었다. 공개적인 연애를 이어가며 결혼을 꿈꿨다. 그러던 어느 날, 유리 씨는 남자친구의 휴대전화에서 충격적인 영상을 발견한다. 그뿐 아니라 다른 여성들의 성관계 동영상이 수십 개 담겨 있었던 것. 심지어 남자친구는 그 영상을 유포해 수익을 올려온 것으로 보인다고 했다.유리씨는 사건을 공론화하기 위해 SNS에 다른 피해자들을 찾는 글을 올렸고, 그와 잤다는 여성들이 속속 등장하기 시작한다. 피해 여성들이 어렵게 용기를 내 '비하인드' 카메라 앞에 섰다. 다정한 연인의 모습 뒤에 감춰진 실체와 사건의 진실은 무엇일지 궁금증을 불러 일으킨다.JTBC '아무도 몰랐던, 비하인드'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr