코미디언 윤정수가 12살 연하 아내를 공개했다.지난 1일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 방송 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다. 예고편에는 곧 결혼을 앞둔 윤정수가 등장했다. 윤정수는 "진짜 사랑을 공개하는 건 한 번도 안 해봤다"며 말문을 열었다.그는 가수 배기성과 배우 임형준에게 예비 신부의 정체를 밝혔다. 배기성이 "얘 혼자 상상으로 하는 거 같다"고 말하자 윤정수는 "신부가 옛날에 OOO 했었다. 다 아시는 분이지 않냐"고 답해 궁금증을 더했다.이어 예비 신부의 얼굴 일부가 방송에 공개됐다. 예비 신부는 "(윤정수가) 되게 똑똑하다. 같이 생활하다 보면 똑똑하다고 느낀다"라고 말했다. 이에 윤정수는 "좋아하는 사람을 공개하는 건 처음이다"라며 들뜬 모습을 보였다.윤정수는 오는 11월 말 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 띠동갑 아내와 윤정수의 교제 기간은 약 8개월 정도로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr