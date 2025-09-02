사진=유튜브 채널 '걍밍경' 캡처

만 21세인 그룹 아이브 장원영이 인생 목표와 이상형을 밝혔다.1일 그룹 다비치 강민경의 유튜브 채널 '걍민경'에는 '나 말고 장원영 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 장원영은 강민경에게 "언니는 결혼 생각이 있냐. 요즘 지인 만날 때마다 핫한 주제다"라고 말했다. 이를 들은 강민경은 "인생의 마지막 목표가 뭐냐"고 물었고, 장원영은 "완전 호화스럽게 남편이랑 잘 살기"라고 답했다.이어 장원영은 "현모양처 같은 것도 잘할 것 같다. 그렇게 챙겨주는 거 좋아해서"라고 말했다. 장원영은 "아직은 다 말도 안 되고 장난 반 그런 느낌이다"라고 덧붙엿다.또, 장원영은 이상형에 대해 "어떤 면에서든 내가 리스펙할 수 있어야 한다. 그게 안 되면 감정이 안 생길 것 같다"고 밝혔다. 더불어 "체격이 탄탄한 사람이 좋다. 자기 관리를 한다는 게 몸에서 보이는 거니까. 내가 자기 관리하는 걸 좋아해서 그런 사람이 좋더라"라고 고백했다.강민경은 "네가 워낙 열심히 사니까 중요한 부분"이라며 공감했다. 장원영은 "나는 단 한 번도 열심히 살았다고 생각한 적이 없다. 사람마다 기준이 다른 거니까. 사람들이 어떻게 그렇게 열심히 사냐고 하는데, 내 이름 걸고 하는 일이니까 제대로 해야겠다는 생각이었지 열심히 한다는 개념이 아니었다"고 겸손한 모습을 보였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr