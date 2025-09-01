사진 = KBS2TV '여왕의 집' 캡처

사진 = KBS2TV '여왕의 집' 캡처

서준영이 박윤재에게 일침을 놨다.1일 7시 50분 방송된 KBS2TV '여왕의 집'(연출 홍석구, 홍은미/극본 김민주)86회에서는 김도윤(서준영 분)과 황기찬(박윤재 분)의 대화가 그려졌다.이날 방송에서 강재인(함은정 분)은 김도윤에게 "미안하다"며 "지금 내 머릿속은 우리 아들이랑 아빠 복수로만 가득찼다"고 했다. 이어 "내 행복이나 사랑 이런거 다 욕심이고 사치다"고 했다. 이에 김도윤은 "이해한다"며 "나 역시 동생 생각하면 이런 말 하느 거 조심스럽다"며 "그래도 내마음이 어떤진 전하고 싶었다"고 했다.강재인은 "지금 내가 해줄 수 있는 말은 우리 다 끝나면 억울함 다 풀어주고 나면 그때 다시 이야기하자"고 했다. 이에 김도윤은 "지금 그말로도 충분하다"고 하며 웃었다. 이때 두 사람의 다정한 모습을 본 황기찬은 분노에 찬 얼굴로 다가가더니 "지금 여기서 뭐하는 거냐"고 했다.황기찬은 강재인에게 "납치됐었다더니 괜찮냐"고 했지만 김도윤은 이에 강재인에게 먼저 가라고 하더니 황기찬 앞을 가로막았다. 황기찬은 "강재인 기다려"라고 했지만 강재인은 가버렸고 김도윤은 "그만하라"고 했다. 황기찬은 "너 납치 당한 사람 붙들고서 여기서 뭐 한 거냐"고 했다.이에 김도윤은 "궁금하면 말해주겠다"며 "내가 강재인 씨 좋아한다고 고백했다"고 말했다. 황기찬은 "주제도 모르고 넘볼 걸 넘겨봐야지 누구한테 뭐라는 거냐"고 했다. 그러자 김도윤은 "당신 지금 이러는거 열등감이라고 하는거다"고 했다. 황기찬이 발끈하자 김도윤은 "난 강재인씨에게 마음이라도 전할 수 있지 당신은 그런 자격 없는 사람"이라고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr