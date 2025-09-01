/ 사진=텐아시아DB

1977년생 미혼인 방송인 데프콘이 건강 예능프로그램 최초로 단독 MC 출연을 확정지었다.tvN '잡학자들'은 역사, 과학, 인문학, 철학, 의학, 심지어 K-POP 세계관까지 넘나드는 덕후들이 모여 건강 이야기를 나누는 예측불가 잡학 토크쇼다. 단순한 건강 정보 프로그램을 넘어, 다양한 주제를 '몰입형 덕후 토크'로 엮어내는 밀도 높은 건강 예능이다.특히 데프콘이 건강 예능프로그램 최초로 단독 MC 출연을 확정 지어 눈길을 끈다. 평소 '프로 몰입러'라는 데프콘은 그간 쌓아온 지식 덕질을 선보일 것으로 기대를 모은다. 여기에 각기 다른 분야의 전문가들도 함께 한다. 역사 속 인물들의 건강 문제를 특유의 입담으로 풀어내며 흥미를 돋울 역사 스토리텔러 썬킴, 과학 지식과 같은 어려운 개념을 기발한 비유로 쉽게 설명할 과학 커뮤니케이터 지구, 의학적 근거로 토크에 신뢰감을 보탤 정형외과 전문의 성민규, 고대 문명과 의학을 잇는 독창적인 덕후력을 선보이며 잡학 토크의 폭을 무한 확장 시킬 한국이집트학연구소 소장 곽민수가 '잡학자들'에서만 볼 수 있는 덕질의 무게를 더할 전망이다.제작진의 합류도 기대감을 더한다. '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기', '당신이 혹하는 사이', '용감한 형사들' 등을 선보였던 제작진이 만드는 신개념 '‘헬(health)스토리텔링 예능’인 것. '잡학자들' 제작진은 "'건강 이야기도 덕질처럼 즐길 수 있다면 어떨까?'에서 시작된 기획이다. 이야기에 빠져들다 보면 건강해지는 전무후무한 잡학 건강 예능의 탄생을 기대해 달라"라고 덧붙였다.무엇보다 덕후들을 자극할 다양한 주제가 흥미를 끈다. 첫 화에선 흥행 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스> 주인공 루미의 '사인검'에 숨겨진 비밀을 다룬다. 실제 조선왕조실록에도 기록된 '사인검'의 영험함과 왕과 나라를 지킨 무기에서 관절 건강 이야기로 이어지는 잡학적 전개에 모두 입을 다물지 못했다는 후문. 이외에도 고대 이집트 파피루스에 기록된 마법 처방, '당 현종', '콜럼버스' 등 역사 속 인물들의 건강 비화, 직립보행이 불러온 진화의 배신 등 '덕심'을 자극할 다양한 주제를 다룰 예정이다.공개된 첫 티저에서는 어느 다락방에 들어선 MC 데프콘이 책상에 놓인 의문의 책, '잡학 노트'를 발견한다. 잡학노트를 펼친 데프콘이 책장을 넘기면 다양한 덕후들의 덕질 스토리가 끊임없이 펼쳐지고 이에 놀라움을 금치 못하는 데프콘의 모습은 이후 '잡학자들'이 다룰 다양한 스토리에 궁금증을 자아낸다.tvN '잡학자들'은 9월 17일 (수) 저녁 7시 10분에 첫 방송 될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr