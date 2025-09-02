사진제공=유튜브 '나래식'

레전드 1세대 걸그룹 베이비복스 완전체가 '나래식'에 뜬다. 박나래는 90년대 그 시절 베이비복스 스타일을 재현하며 등장해 모두를 놀라게 한다.오는 3일 저녁 공개되는 박나래의 유튜브 채널 '나래식' 50회에는 1세대 걸그룹 베이비복스(김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜)가 출격해 추억과 웃음을 동시에 선사한다.이날 박나래는 실버 톤 아이섀도우와 양갈래 포니테일로 90년대 베이비복스 스타일을 재현, 등장과 동시에 현장을 압도한다. 이어 베이비복스의 대표곡 '킬러(Killer)' 안무까지 소화하며 분위기를 뜨겁게 달군다.박나래는 학창 시절 추억을 떠올리며 베이비복스를 향한 진심 어린 팬심을 고백한다. 그는 "목포에서 열린 베이비복스 공연을 보려고 달려간 적이 있다. 그런데 TV에서만 보던 언니들을 이렇게 직접 뵙게 되다니 믿기지 않는다. 그때 그 시절로 돌아간 것 같고, 내가 진짜 성공했구나 싶다"라며 벅찬 소감을 전한다.베이비복스 역시 솔직 담백한 입담을 펼친다. 과거 치열했던 무대 비하인드부터 '안 해본 게 없는' 활동 에피소드, 그리고 오는 26·27일 열리는 단독 콘서트에 대한 귀띔까지, 흥미로운 토크가 이어질 예정이다.박나래와 베이비복스의 환상적인 케미스트리는 오는 3일 저녁 6시 30분 '나래식' 50회를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr