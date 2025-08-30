사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

사진=JTBC '아는형님'

'아는형님' 충주맨이 김희철과 연락을 끊은 이유를 밝혔다.30일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 과학 유튜버 궤도, 공무원 충주맨, 뷰티 크리에이터 이사배가 출연했다.이날 충주맨은 불만 가득한 표정을 등장해 "'아형' "섭외를 너무 늦게 해주셔서 몸 둘 바를 모르겠다. 섭외가 너무 늦었다"고 토로했다.김희철의 "이미 단물 다 빠졌다"는 표현에 충주맨은 "사실은 뼈에 구멍이 날 정도로 사골이 나왔다. 너무 우려지다 못해 단물이 다 빠졌다"며 인정했다.'아형' 고정 자리를 노렸었다는 충주맨의 말에 김영철은 "내 자리 노렸냐"며 민감한 모습을 보였다. 충주맨은 "그렇게 맛있어 보이는 자리는 아니"라고 지적했다. 또 다른 불안 멤버인 이상민은 말까지 더듬어 폭소케 했다.충주맨은 "희철이한테 서운한 게 있다"고 폭로해 눈길을 끌었다. 김희철은 "내가 술도 사줬는데 서운한 게 있다고?"라며 놀라워했다. 이때 서장훈은 "너 충주맨은 어떻게 아는 거냐"며 의외의 인맥을 궁금해했고, 김희철은 "나도 나중에 '원주맨' 해보려고 한다"며 너스레를 떨었다.김희철과의 인연에 대해 충주맨은 "같이 방송을 했는데, 희철이가 얼굴까지 빨개지며 나를 너무 좋아해 줬다. 녹화 후 연락처를 묻더니 '술자리에 부르겠다'고 했다"고 회상했다.당시 상황에 대해 "믿을 수 없었다. 대스타가 날 부르다니"라고 회상한 충주맨은 "진짜 술 마시러 오라고 연락이 왔다. 스타들의 술자리는 어떨까 궁금해서 전화받자마자 휴가 내고 충주에서 서울로 올라왔다"고 털어놨다.충주맨은 "연예인들 술자리라고 해서 꼭대기 층에서 와인이나, 불타는 샴페인을 마실 줄 알았다. 막상 가보니까 실내포차 같은 곳에서 찌개랑 소주를 마셨다"고 이야기했다.술자리 멤버는 이석훈, 이상엽 궤도, 박정석 등이었다고. 충주맨은 "너무 실망해서 연락을 끊었다"고 손절 사실을 고백했고, 김희철은 "어쩐지 답장을 안 하더라"고 뒤늦게 상황을 파악해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr