이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

배우 이효정 김미란 부부가 현실적인 부부 갈등을 털어놨다.아이들이 모두 독립한 뒤 둘만 남은 집에서 하루가 멀다 하고 다툰다는 속내를 고백해 공감을 안겼다.30일 방송된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미'에서는 이효정 김미란 부부가 출연해 최근 이사한 새로운 집에서의 일상을 공개하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이효정은 "온 가족이 북적북적 함께 살던 60평대 집에서 30평대로 옮겼다. 아이들이 독립하면서 피치 못하게 부부 둘만 남게 됐다"고 밝혔다.이어 "예전에는 잔소리가 투정처럼 들렸는데, 요즘은 자격지심 때문인지 매일 싸우는 것 같다"고 고백했다.아내 김미란 씨 역시 "남편과 정말 많이 싸운다. 나이가 드니까 같이 있는 시간이 많아져서 더 그런 것 같다"며 솔직한 속내를 드러냈다. 두 사람은 갈빗집도 함께 운영하며 24시간 붙어 있다고. 한 공간에서 아내는 카운터, 남편은 주방 일을 배웠지만 서로 대화는 거의 오고 가지 못했다.또한 중고 물품을 모으는 걸 좋아하는 남편에게 아내는 "지금 주말에만 쓰는 막내딸 방까지 점령하고 있다. 3개 정도는 물건을 버릴 수 있냐"고 말했고, 남편은 "알아서 한다. 간섭하지 마라"며 티격태격했다.결국 아내는 "너무 힘들어서 아이들한테도 이혼해야 할 것 같다고 말한 적이 있다"고 고백해 충격을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr