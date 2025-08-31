사진제공=MBC

SM엔터테인먼트 소속의 유명 아이돌이 '복면가왕'에 출연했다.31일 방송되는 MBC 예능 '복면가왕'에서는 시청자들의 눈과 귀를 사로잡을 복면 가수 8인의 듀엣곡 무대가 펼쳐진다.가장 먼저 H.O.T, 동방신기, 소녀시대부터 에스파, NCT까지 SM엔터테인먼트 보컬 라인의 명맥을 잇는 실력파로 예상되는 복면 가수가 등장한다. 그의 듀엣곡 무대가 끝나자, 청량한 음색과 안정적인 가창력에 녹화장이 술렁인다. 이때 '복면가왕'의 천재 프로듀서 유영석은 이 복면 가수의 목소리가 "SM 소속 아이돌 그룹 메인 보컬 특유의 감성이 묻어나오는 목소리"라고 밝히며 칭찬 세례를 이어갔다는 후문이다.대한민국을 대표하는 톱모델이자 영화, 음악 등 다양한 장르에서도 맹활약하는 장윤주도 '복면가왕'에 깜짝 출연한다. 평소 친분이 있는 복면 가수를 응원하기 위해 영상 편지를 보내온 것. 장윤주는 복면 가수에 대해 "10년 이상 인연을 맺어온 오래된 사이"라고 밝힌다.한편 남다른 무대 장악력을 보여주며 워터밤 남신으로 자리 잡은 뉴이스트 출신 가수 백호가 '복면가왕' 판정단으로 처음 출격한다. 백호는 처음으로 판정단석에 앉아 아이돌 감각을 발휘하며 열정적인 모습을 보여준다. 이어 한 복면 가수가 등장하자 단번에 정체를 예상하며 남다른 추리 실력을 뽐냈다는 후문이다.'복면가왕'은 이날 오후 6시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr