200억대 건물주라고 알려진 방송인 유재석이 김희애의 특급 칭찬을 받는 하하를 질투한다.30일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 PD와 하하 작가가 '80s 서울가요제' MC로 배우 김희애를 섭외하러 가는 모습이 공개된다.이날 김희애는 우아한 등장으로 모두의 시선을 사로잡는다. 김희애는 아무나 소화하기 힘든 흰 티셔츠와 흰 바지를 매치한 올 화이트 패션을 뽐내는데, 유재석은 김희애의 이국적인 아우라에 "누나 섭외하러 이탈리아 로마에 온 느낌이야"라고 찬양한다.이런 가운데 유재석의 옆에서 둘만의 세계에 빠진 김희애와 하하의 모습이 시선을 사로잡는다. 하하는 김희애의 특급 하이파이브와 칭찬을 받으며 기뻐하고 있고, 김희애도 하하의 칭찬에 즐거워하는 표정을 짓는다. 이를 지켜보던 유재석은 "누나 예전에는 이러지 않았는데, 이 칭찬에 상당히 좋아하네"라며 둘의 대화를 부러워한다. 김희애를 웃게 한 하하의 칭찬은 무엇이었을지 관심이 쏠린다.그런가 하면 김희애는 요즘 행복하게 지내는 근황을 전해 관심을 모은다. 유재석은 "어쩐지 그래서 햇빛에 피부가 그을렸구나"라고 반응하고, 하하는 "너무 멋있다"라며 감탄한다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr