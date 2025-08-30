사진=텐아시아DB

2019년 의사와 결혼한 가수 이정현이 남편에게 고마움을 전하며 눈물을 쏟았다.지난 29일 방송된 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현이 제철을 맞아 맛도 가성비도 최강인 식재료 홍게로 다양한 요리를 했다. 그는 찜, 버터구이, 라면 등 쉽게 생각할 수 있는 메뉴는 물론 홍게로 밥도둑 반찬 게장까지 만들어 놀라움을 자아냈다.이날 이정현은 홍게를 넉넉하게 준비했다. 가을 제철을 맞은 홍게는 1kg에 1만 5000원 정도로 꽃게 가격의 절반 정도밖에 안 되는 최강 가성비를 자랑했다. 이정현은 남편이 정성껏 손질한 홍게를 넉넉하게 쪘다. 이어 그가 선택한 요리는 홍게 버터구이였다. 이정현 남편은 철판을 닦아야 한다는 생각에 좌절했지만, 아내가 철판에서 불 쇼까지 하며 구워 준 홍게 버터구이를 아주 맛있게 먹어 웃음을 안겼다.이정현의 홍게 요리 마지막을 장식한 메뉴는 홍게장이었다. 홍게로 간장게장을 만든다는 말에 모두들 의아해했지만, 이정현은 쉽고 간단한 방법으로 홍게장을 완성했다. 3일 숙성 뒤 맛본 홍게장은 비린내 없이 연한 식감을 자랑했다. 꽃게 내장보다 맛있는 홍게 내장은 최강 밥도둑 그 자체였다고.그런가 하면 이날 이정현과 남편은 하루에도 몇 번씩 온탕과 냉탕을 오가며 웃음을 줬다. 이정현의 남편은 투덜대면서도 아내가 부탁하는 홍게 손질과 철판 닦기를 모두 해줬다. 이정현은 남편에게 직접 음식을 먹여주는가 하면 신혼 시절 애칭 '베베'까지 소환했다. 이정현의 남편은 어색해하며 "평소대로 해"라고 반응해 웃음을 자아냈다.이어 부부는 연애 시절, 신혼 시절 등 함께한 과거를 회상했다. 이정현 남편은 "결혼하고 2년 동안 사건의 연속이었던 것 같다. 결혼하고 다음 달에 장모님이 아프기 시작하셨다"고 말했다. 이정현의 결혼 직후 친정엄마의 병환이 시작됐다고. 이정현은 "그래서 신혼이 많이 슬펐던 것 같다. 신혼여행 가서도 계속 울었다"고 회상했다.이정현은 "힘들 때 남편이 옆에서 위로해 주니까 큰 힘이 됐다. 돌아가시기 전까지 일주일마다 엄마와 여행을 갔다. 그때 신랑도 휴가를 내고 같이 다녔는데, 엄마가 못 걸으시니까 신랑이 업고 다녔다. 그때 정말 고마웠다"고 털어놨다. 힘들었던 과거를 떠올리며 이정현은 결국 눈물을 보였다. 그는 "이제부터 상냥하게 말할게"라며 애교 넘치는 미소로 남편을 바라봤다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr