김영대가 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'에 출연한다.오는 9월 19일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'(기획 장재훈/연출 오다영, 정훈/극본 나윤채/제작 본팩토리)는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린다. 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 하며, 이선빈(정다해 역), 라미란(강은상 역), 조아람(김지송 역)의 유쾌한 호흡이 예고됐다.여기에 '달까지 가자'에 청일점으로 합류한 김영대(함지우 역)가 극에 어떤 활력을 더할지 기대감이 쏠린다. 극 중 함지우는 마론제과 빅데이터 TF팀 이사로, 본업 능력은 물론 비주얼과 재력까지 두루 갖춘 '갓벽'한 인물. 원작 소설에서보다 비중과 서사가 대폭 확장돼 김영대만의 매력으로 가득 채워질 전망이다.무엇보다 함지우는 정다해(이선빈 분), 강은상(라미란 분), 김지송(조아람 분)과 달리 돈이 아닌 '꿈'을 좇는 인물이라는 점에서 차별화된다. 겉으로는 탄탄대로를 걷는 듯 보이지만, 그의 마음속엔 이루지 못한 꿈에 대한 아쉬움이 자리한다. 그러던 중 같은 회사 비공채 직원 정다해를 만나고, 잊고 지냈던 희망과 열정을 다시 깨우게 된다. 김영대와 이선빈이 그려갈 로맨틱한 호흡은 '달까지 가자'의 놓칠 수 없는 관전 포인트가 될 것으로 예상된다.공개된 스틸 속 김영대는 연기와 비주얼 모두에서 함지우 캐릭터와 완벽히 동화된 면모를 보여준다. 매 작품 눈길을 사로잡는 외모와 안정된 연기로 시청자를 매료시켜 온 그는 이번 작품에서 다채로운 매력의 함지우를 연기하며, 또 한 번 가슴 뛰는 설렘을 선사할 것으로 기대된다. 눈빛 하나만으로도 서사를 완성하는 김영대의 합류로 드라마의 재미와 감동은 한층 배가될 것으로 주목된다.이와 관련 '달까지 가자' 제작진은 "김영대를 만나 새롭게 탄생한 함지우 캐릭터는 세 여자와는 또 다른 희망을 꿈꾸며, 색다른 시너지를 발휘할 존재다. 김영대는 섬세한 표현력으로 함지우의 서사를 입체적으로 그려냈고, 상대 배우 이선빈과 설레는 케미로 매력적인 남자 주인공을 완성해 현장의 제작진들마저 빠져들게 했다. '달까지 가자'를 더욱 풍성하게 채워줄 배우 김영대에게 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.한편, MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 오는 9월 19일 밤 9시 50분 첫 방송 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr