배우 김영옥이 가수 임영웅의 미담을 전했다.
27일 김영옥은 자신의 채널을 통해 "87세에도 덕질하는 김영옥 할머니의 인생 첫 생카 방문"이라는 제목의 영상을 공개했다.
공개된 영상에서 김영옥은 임영웅의 생일 카페를 방문해 "나 같은 (최고령) 할머니들은 안 쫓아다닐 거다. 내가 1호일 거다"며 "이렇게 오는 게 처음이자 마지막일 수도 있다. 기회가 되면 부지런히 와서 보고 가야지"며 말했다. 임영웅의 생일 카페에는 팬클럽 '영웅시대'가 준비한 임영웅의 사진이 가득해 눈길을 끌었다.
특히 김영옥은 팬들에게 임영웅과의 특별한 인연에 대해 언급했다. 그는 "임영웅을 세 번 만났다. 녹화가 새벽 3시에 끝났는데도 눈꺼풀이 이런데도 꼭 나타나서 방에 들어갈 때까지 에스코트를 해줬다"며 고마움을 전했다.
이어 김영옥은 "힘들었을 텐데도 '어우 아니에요'고 해주더라"고 덧붙여 훈훈함을 안겼다.
이어 "어젯밤에도 임영웅 꿈을 꿨다. 나오더니 팍 안아줘서 꿈속에서 안겨서 깼다"며 팬심을 드러내 웃음을 자아냈다. 이를 들은 팬들은 "너무 부럽다", "역시 미담 제조기"며 공감을 나눴다.
