고규필과 마동석의 꿀케미가 공개된다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 배우 고규필이 국민 시식단으로 출격한다. 매 작품마다 최강 존재감을 자랑하는 고규필이 예능 ‘편스토랑’에서는 어떤 존재감과 웃음을 안겨줄지 궁금증과 기대가 높아진다.최근 진행된 ‘편스토랑’ 스튜디오 녹화에 고규필이 등장하자 ‘편스토랑’ 식구들은 “분위기가 환해진다”, “눈웃음을 장착하고 오셨다”라며 반갑게 인사했다. 이에 고규필도 “초대해 주셔서 감사합니다”라며 시그니처 눈웃음을 활짝 지어 보여 또 한 번 웃음을 줬다. 이날 고규필은 특별히 '스페셜 국민 시식단'으로서 편셰프들이 VCR에서 소개한 요리를 직접 맛보고 그 맛을 시청자에게 생생히 전달하기 위해 ‘편스토랑’ 스튜디오를 찾았다고.이때 이정현이 남편과 고규필과의 의외의 친분을 공개해 놀라움을 자아냈다. “저희 신랑이랑 정말 친해요”라는 이정현의 말에 고규필 역시 고개를 끄덕이며 “같이 만나서 밥도 자주 먹는다”라고 답했다. 이정현은 “남편이 ‘범죄도시3’를 보면 '초롱이' 나오는 장면만 몇 번씩 돌려 본다. 친하다고 엄청 자랑한다”라고 해 ‘편스토랑’ 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.그런가 하면 이날 고규필은 무려 네 번째 작품을 함께 하고 있는 배우 마동석과의 꿀케미도 공개했다. 고규필과 마동석은 8월 23일 첫 방송된 KBS 화제의 드라마 디즈니+ & KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘트웰브’에 함께 출연 중이다. '트웰브'는 12천사들이 인간세계를 지키기 위해 악의 무리에 맞서 전투를 벌이는 액션 히어로물로 뜨거운 화제를 불러일으키고 있다. '트웰브'에서 고규필은 돼지를 상징하는 천사 '도니' 역, 마동석은 호랑이를 상징하는 천사 '태산'역을 '맡아 열연 중이다.고규필은 섭외 비하인드를 공개하며 “섭외 당시, 마동석 선배님이 ‘트웰브’에 돼지가 나오는데 너 밖에 대안이 없다고 했다. 기분이 좋으면서도 또 막 좋지는 않더라”라고 털어놔 웃음을 안겼다. 또 고규필은 마동석과의 특별한 케미를 자랑하는 에피소드들을 공개해 큰 웃음을 줬다는 전언이다.29일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr