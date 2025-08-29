기안84, 결국 주저 앉았다…이탈 후 기진맥진, 15km 새벽 러닝에 땀 범벅 ('나혼산')

사진제공=MBC

기안84가 새벽 4시에 기상해 ‘러닝계 시조새’ 션과 함께 광기의 15km 한강 러닝에 도전한다. 쌩쌩한 고수 크루들 사이에서 기안84가 땀에 흠뻑 젖어 주저앉아 무슨 일이 생긴 것인지 궁금증을 자아낸다.29일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 기안84가 광기의 ‘미라클 데이’를 보내는 모습이 공개된다.깜깜한 새벽 4시에 눈을 뜬 기안84는 순식간에 외출 준비를 마치고 어디론가 향한다. 그가 도착한 곳은 바로 한강공원. 그곳에서 기안84는 ‘러닝계 시조새’ 션과 이영표, 국가대표 마라톤 선수 등 어마어마한 러닝 실력자들을 만나 15km 한강 러닝에 도전한다.준비 운동부터 예사롭지 않은 텐션을 보여주는 크루들 사이에서 긴장한 기안84. 그는 ‘러닝84’의 자존심을 걸고 ‘웃음기 0%’의 진지한 모습을 보여준다. 기안84는 크루의 선두에 션과 함께 서서 달리기 시작한다.크루들의 페이스에 맞춰 뛰던 기안84는 내리막은 물론 오르막에서도 빨라지는 페이스에 당황해 다급히 “형님! 너무 빠르지 않아요?”를 외치는가 하면, 반환점에서 경로 이탈을 하는 등 기진맥진한 모습을 보인다. 모닝 러닝이 익숙하지 않은 기안84는 션의 1대 1 코칭을 받으며 떠오르는 일출과 함께 있는 힘을 쏟아붓는다.공개된 사진 속에는 땀으로 샤워를 한 듯 흠뻑 젖어 주저앉은 기안84의 모습이 담겨 시선을 강탈한다. 입도 다물지 못한 채 숨을 몰아쉬며 쌩쌩한 고수들을 바라보던 기안84는 ‘미라클 모닝’의 정석인 션의 빈틈 없는 스케줄 이야기를 듣고 넋을 잃는다. 그는 션에게 “즐거우세요?”라며 진심을 담아 묻는다고 해 션의 대답은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.15km 한강 러닝으로 새벽을 연 기안84의 미라클 데이는 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr