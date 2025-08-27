사진='기유TV' 캡처

코미디언 강재준, 이은형 부부가 응급실 촬영 논란에 대해 해명했다.지난 26일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '드릴 말씀 있…'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이은형과 강재준은 아들 현조가 응급실을 찾은 당시 상황을 설명했다.이은형은 "현조가 너무 어릴 때 여행을 많이 다닌 것 같기도 하다. 응급실에 갔을 때 정말 마음이 아팠다"며 입을 열었다. 강재준은 "아픈 와중에도 촬영을 했는데 안 좋게 보시는 분들도 계셨다. 하지만 나중에 현조가 컸을 때 기록으로 남겨주고 싶어서였다"고 말했다.이어 이은형은 "정말 긴급한 상황에는 촬영하지 않았다. 아기가 잠들었을 때만 찍었다. 불편하게 느끼신 분들이 있을 거라 생각한다. 너무 이해한다. 단순히 기록의 의미였다"고 설명했다. 강재준도 "이 시기에 현조가 아팠다는 것, 그리고 우리가 얼마나 힘들었는지를 남기고 싶었던 것이다"라고 덧붙였다.이들은 지난 19일 유튜브에 아들 현조의 응급실 내원 기록을 담은 영상을 공개했다. 이에 일부 누리꾼은 "공공장소에서는 촬영을 자제하는 게 좋아 보인다", "아들이 아픈데 영상으로 찍을 생각을 하다니" 등의 부정적인 반응을 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr