사진 제공 = TV CHOSUN ‘내 멋대로-과몰입클럽’

그룹 슈퍼주니어 이특이 일상을 공개하기로 한 이유를 밝혔다.다음 달 3일 수요일 오후 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로')은 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다. 몰입이라는 렌즈를 통해 삶을 주체적으로 살아가는 사람들의 이야기를 진솔하게 담아냄으로써, 일반 관찰 예능에서는 만날 수 있는 웃음과 공감을 안겨줄 것으로 기대를 모은다.그렇다면 '내 멋대로'를 통해 베일에 감춰진 일상 속 '과몰입 모먼트'를 공개할 스타는 누구일까. 예능 천재 탁재훈, 원조 국민 첫사랑 채정안, 레전드 아이돌 유노윤호(동방신기), K팝 한류의 원조 이특(슈퍼주니어), 구독자 186만 크리에이터 미미미누가 '운영진'이라는 이름으로 뭉쳐 '내 멋대로'를 이끌어 간다. 여기에 TV CHOSUN '미스터트롯3' 眞 김용빈을 시작으로 매력 만점 스타들이 출격 대기 중이다.이쯤에서 5MC 중, 무대 위 화려한 아이돌부터 웃음 빵빵 터뜨리는 예능감까지 장착한 이특에게 직접 물어봤다. 이특의 이야기를 듣고 나면 '내 멋대로'를 더 유쾌하고 즐겁게 시청할 수 있을 것이다.이특에게 '내 멋대로' 출연 이유를 물었다. 아이돌에게 일상 공개는 쉽지 않을 결정이었을 터. 이특은 "평소 취미였지만 더 깊이 해보고 싶었고, 관심이 있었지만 도전하기 어려운 것들을 할 수 있어서 '내 멋대로'에 마음이 끌렸습니다"라고 답했다. 일상 공개를 결심할 만큼 이특이 해보고 싶은, 도전하고 싶은 것이 무엇일지 궁금증이 높아진다.이어 이특은 "그동안 보여드리지 않았던 저의 새로운 모습과 '찐' 일상을 만나실 수 있을 겁니다"라고 해 예비 시청자의 호기심을 자극했다. 또 "좋아하는 것에 몰입해 보세요. 삶이 즐거워집니다"라고 덧붙였다. 이특이 이토록 자신 있게 말할 정도로 일상 속 과몰입이 그에게 즐거움을 주고 있다는 것. 이를 함께 지켜볼 수 있는 '내 멋대로'에 대한 기대가 더욱 높아진다.이특은 5MC 운영진 조합에 대한 만족과 기대도 드러냈다. 이특이 "솔직히 이런 라인업이면(탁재훈, 채정안, 유노윤호, 이특, 미미미누) 그냥 가만히 있어도 재미있을 것 같아요"라고 말한 것. 탁재훈, 채정안, 유노윤호와 마찬가지 반응. 이에 5MC 운영진의 티키타카와 케미 역시 '내 멋대로'의 중요한 웃음 포인트가 될 것으로 보인다.이특의 마음을 잡아 끈 것처럼 시청자 마음도 끌어당길 TV CHOSUN 신규 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'은 오는 9월 3일 수요일 오후 10시 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr