사진 제공=UNDER DUXS, 큐오에이

그룹 god 박준형과 배우 장혁이 채널S 신규 예능 '박·장·대·소'에 합류했다.채널S '박·장·대·소'는 SK브로드밴드가 제작하는 리얼리티 예능이다. 10월 첫 방송을 예고했고 두 사람은 일반인의 일상을 찾아가 작지만 진심 어린 콜, 즉 요청을 함께 해결한다.프로그램에는 30년 지기의 우정이 전면에 선다. 연습생 시절 같은 숙소에서 지낸 박준형과 장혁은 시민의 소소한 소원과 몸을 쓰는 일, 엉뚱한 바람까지 직접 처리하며 호흡을 보여줄 계획이다.두 사람의 단독 조합은 이번이 처음이다. 제작진은 가식 없는 현실형 케미를 예고했고 하반기 예능 기획안 공모전 당선작이라는 점도 주목된다.채널S 공식 인스타그램 등에서는 시청자의 콜을 공개 모집 중이다. 소소하고 엉뚱한 요청부터 특별한 바람까지 사연 접수를 받고 있으며 출연진이 현장으로 출동해 미션을 수행하는 방식이다.제작진은 시민의 평범한 하루를 특별한 경험으로 바꾸는 선한 영향력 버라이어티를 목표로 삼았다. '박·장·대·소'는 10월 중 방송된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr