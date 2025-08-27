/ 사진제공 - 스튜디오 유후

2017년 결혼한 배우 이재원이 드라마 ‘백번의 추억’에 출연한다.JTBC 새 토일드라마 ‘백번의 추억’ (극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로드라마다.극 중 이재원은 반반한 얼굴과 현란한 플러팅 기술로 청아 운수 안내 양들의 마음을 쥐락펴락하는 마성의 남자 ‘김기사’로 출연, 극의 다채로움을 더할 예정이다. 특히 1980년대 카사노바 매력을 더하기 위해 장발 헤어 스타일링을 선보이는 등, 파격 변신을 시도해 캐릭터에 완벽 동화된 모습을 보여줄 전망이다.최근 출연한 드라마 ‘옥씨부인전’에서 추영우와의 ‘형제 케미’, ‘웰컴투 삼달리’ 속 지창욱과의 ‘찐친 케미’로 사랑을 받은 이재원은 ‘백번의 추억’에서 청아 운수의 버스 안내 양들과 러브라인을 통해 새로운 로맨틱 케미를 보여줄 예정이다. 그동안 츤데레 매력으로 웃음과 감동을 선사한 배우 이재원이 이번에는 어장관리남이라는 새로운 역할을 통해 시청자들의 마음까지 훔칠 수 있을지 기대가 모아지고 있다.한편, JTBC 드라마 ‘백번의 추억’은 9월 13일 토요일 오후 10시 40분 첫 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr