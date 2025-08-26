사진 = MBC '태양을 삼킨 여자' 캡처

장신영 말을 들은 전노민이 윤아정에게 극대노 했다.26일 저녁 7시 5분 방송된 MBC '태양을 삼킨 여자'(연출 김진형/극본 설경은)57회에서는 민두식(전노민 분), 민경채(윤아정 분), 백설희(장신영 분)의 삼자대면이 그려졌다.이날 방송에서 민경채는 민두식과 사무실에 있는데 백설희가 들어오자 "그쪽이 여길 어떻게 왔냐"고 했다. 그러자 백설희는 "내가 뭐 못 올 데라도 왔냐"며 "곡 귀신이라도 본 얼굴이다"고 했다. 민경채는 계속 "여길 어떻게 온거냐"며 "그럴 수가 없다"고 중얼거렸다. 백설희는 비웃으며 "납치돼서 갇혀 있어야 될 사람이 눈 앞에 나타나서 유감이다"고 했다. 당황한 민경채는 "납치라니 그게 무슨 소리냐"고 했다.백설희는 화를 내며 "몰라서 묻냐"며 "납치, 감금 그게 다 누구 사주냐"고 했다. 민경채는 "지금 누굴 모함하는 거냐"며 "내가 왜 그런 짓을 하냐"고 했다. 백설희는 "아니면 왜 회장님한테 내가 미국행 비행기 탔다고 거짓말을 했냐"고 했다.민경채는 당황하며 민두식에게 "일부러 그런 게 아니라 아버지가 걱정돼서 사람 잘못 만나서 망신당하는 회장님들 많으니까 아버지도 그렇게 되실까봐 그런거다"고 했다. 모든 진실을 알게 된 민두식은 극대노 하며 "감히 애비를 속이냐"며 "니가 그러고도 자식이냐"고 고함쳤다. 민경채는 "잘못했다"면서도 "하지만 납치라니 감금이니 그건 전 모르는 일이다"고 했다.민경채는 "내가 왜 그런짓을 하겠냐"며 "어디 숨어 있다가 헛소리를 하는거다"고 했다. 이어 백설희를 보며 "내가 당신 납치했다는 증거 있냐"고 했다. 백설희는 "증거 여기 있으니 같이 확인하자"고 하더니 태블릿 영상을 보여줬다. 민두식은 분노하며 "나가라"며 "당장 나가라"고 소리를 질렀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr