진서연/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = 진서연의 NO

'진서연의 NO'로 뷰티&건강 라이프스타일 정보쇼 MC에 첫 도전하는 배우 진서연이 "돈 낭비, 시간 낭비 다 필요없다. 저만 믿으시라"며 당당한 출사표를 던졌다. 또 "긴장되지만 제 삶과 철학을 있는 그대로 볼 수 있는 기회라 이름 걸고 출연을 결심했다"며 MC 데뷔 소감을 전했다.26일 오후 11시 20분 첫 방송되는 ENA '진서연의 NO'는 'NO 광고', 'NO 협찬'을 선언, 과학적인 분석과 깐깐한 필터링을 통해 믿을 수 있는 제품을 선별해 주는 신개념 뷰티&건강 라이프스타일 정보쇼다. 철저한 자기관리로 유명한 진서연은 이번 '진서연의 NO'를 통해 광고나 리뷰가 아닌 찐 경험과 일상 속 루틴을 공개할 결심을 전해 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다. 다음은 "저만 믿으세요"라며 남다른 자신감을 드러낸 진서연과의 일문일답이다.-사실 저도 긴장돼요. 하지만 이번 프로그램은 저의 삶과 철학을 있는 그대로 보여줄 수 있는 기회라서 이름을 걸 수 있었어요. 평소에도 뷰티와 건강을 제 삶의 중심에 두고 살았기 때문에, 그 경험을 진짜 솔직하게 나누고 싶었습니다.-'NO'는 거부라기보다 "진짜만 남기자"는 의미예요. 광고의 홍수 속에서 무엇이 진짜인지 헷갈릴 때가 많잖아요? 그래서 협찬이나 광고 없이, 블라인드 테스트와 임상실험까지 연구소의 검증에 검증을 거친 무해한 제품과 루틴만 소개하기로 했어요. 가짜는 NO, 진짜만 YES! 이런 느낌입니다.-광고나 화보는 반짝이는 순간의 이미지라면, 이번엔 일상에서 꾸준히 쓰는 것들을 보여드려요. 카메라 앞에서 연출된 '완벽함'이 아니라, 제가 진짜로 챙기고 있는 루틴을 보여드리고 유해한 성분을 거르고 걸러 그중 가장 최고의 제품을 선별하는 프로입니다.-저는 늘 "작은 습관이 큰 변화를 만든다"고 믿어요. 특별한 날만 관리하는 게 아니라, 매일매일 하는 작은 루틴이 결국 피부도, 몸도, 마음도 바꾼다고 생각해요. 화려하기보다는 꾸준히, 부담스럽지 않게 즐기면서 하는 게 제 철학이에요.-제가 평소에 너무 당연하게 쓰던 제품을 다른 출연자분들이 보고 "와, 이런 게 있었어요?" 하실 때가 제일 재밌었어요. 또 반대로 제가 몰랐던 좋은 습관이나 아이템을 공유받을 때도 많았는데, 함께 배우고 나누는 과정이 참 즐거웠습니다.-민아 씨는 늘 현장을 환하게 만드는 에너지가 있어서 너무 든든하고, 현지 씨는 모델다운 철저한 자기 관리와 진솔한 매력이 있어서 자극을 받아요. 각자 스타일은 달라도 함께할 때 딱 맞는 퍼즐처럼 시너지가 나서 즐겁게 촬영하고 있어요.-저는 이 프로그램이 시청자분들께 광고가 아닌 진짜 경험에서 나온 뷰티&건강을 전해드리는 통로가 되었으면 해요. 관전포인트는 세 명이 솔직하게 털어놓는 리얼 루틴과 제품 소개, 그리고 새로 알게 되는 베스트 오브 베스트 제품을 쓸 수 있게 된다는 거예요. '저건 꼭 한번 써보고 싶다'라는 생각이 드실 수 있도록, 밝고 즐겁게 풀어내겠습니다. 그리고 가장 최고는 정보 없이 이것저것 돈 낭비하고 시간 낭비하는 테스트를 더이상 하지 않아도 된다는 거예요! 저만 믿으세요. 제가 딱 하나만 골라 드립니다.'진서연의 NO'는 이날 오후 11시 20분에 첫 방송된다.