개그맨 김병만이 아내를 향한 사랑을 가감 없이 드러낸다.25일 방송되는 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 김병만이 "사막에서 사람이 죽기 일보 직전에, 냉장고에서 방금 꺼낸 생수 한 병을 만난 것 같다. 그런 사람이다"며 9월 결혼식을 올릴 예정인 아내를 설명했다. 또 그는 "솔직하게 (아내에게) 그냥 안기고 싶었다. 너무 힘들었으니까"라면서 과거를 회상했다.다년간 수많은 야생 정글을 누비며 팀원들에게 '믿음의 아이콘'이었던 김병만은 "내 사랑, 내 집. 내 자아와 가장 가깝게 붙을 수 있는 관계, 이런 걸 원했다. (아내는) 저에게는 '집사람'이 아니라, '집'이다. 내가 가고 싶은 집. 그 집 안에 다 있지 않냐. 내가 좋아하는 것들이 가득 찬 집. 세상에 하나밖에 없는 여자"라며 무한 애정을 드러냈다.공개된 VCR에서는 인터뷰 중인 김병만 곁으로 아내가 다가와 세심하게 약을 챙겨주는 '김병만 바라기'다운 애정 넘치는 모습이 담겼다. 방송에서는 두 사람이 직접 전하는 러브 스토리도 공개될 예정이다.TV조선 '조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr