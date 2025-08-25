/ 사진 제공 = MBC '달까지 가자'

'달까지 가자' 라미란이 흙수저 직장인으로 돌아온다.오는 9월 19일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'(기획 장재훈/연출 오다영, 정훈/극본 나윤채/제작 본팩토리)는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존기를 그린다. 장류진 작가의 동명 베스트셀러 소설을 원작으로 하며, 이선빈(정다해 역), 라미란(강은상 역), 조아람(김지송 역) 그리고 김영대(함지우 역)까지 캐스팅 됐다.극 중 라미란은 마론제과 경영지원팀의 비공채 직원 강은상 역을 맡았다. 은상은 주식 투자부터 각종 창업까지 숱한 실패를 겪은 인물. 그럼에도 굴하지 않고 직장 내에서 '강은상회'라는 이름으로 잡화를 팔며, 사소한 돈벌이 하나도 놓치지 않는 '생활력 만렙' 캐릭터로 그려진다."무조건 많이 벌자"는 일념으로 살아온 은상은 직장 동료 다해(이선빈 분)와 지송(조아람 분)을 만난 후 "이 애들이랑 같이, 많이 벌자"라는 새로운 목표를 갖는다. 은상의 제안으로 함께 코인 열차에 오른 다해와 지송, 인생 역전을 꿈꾸는 이들에게 어떤 미래가 펼쳐질지 궁금증을 더한다.이런 가운데 '달까지 가자' 라미란의 첫 스틸컷이 공개돼 관심을 모은다. 사진 속 라미란은 회사에서 진지한 눈빛으로 업무에 몰두하는 듯 보이지만, 속으로는 자나 깨나 돈 벌 궁리에 여념이 없는 은상의 숨겨진 속내를 드러낸다. 비 예보가 있는 날이면 회사에서 우산을 팔 생각에 출근길부터 들뜬 웃음을 짓는 장면에서는 생활력 만렙 은상의 면모와 이를 찰떡같이 살려낸 라미란의 연기가 어우러져 웃음을 자아낸다. 또 회사 화장실 변기를 뚫는 등 허드렛일을 도맡는 모습에서는 생존을 위해 뭐든 해내는 은상의 강인함이 고스란히 전해진다.이와 관련 '달까지 가자' 제작진은 "라미란은 친근하면서도 공감 가는 연기로 정평이 난 배우다. 대본을 읽으며 머릿속에 그렸던 강은상을 현장에서 그대로 구현해 제작진마저 감탄했다"라며 "캐릭터에 대한 깊이 있는 이해로 완성된 라미란표 강은상을 기대해 달라"고 전했다.한편, MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 오는 9월 19일 밤 9시 50분 첫 방송 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr