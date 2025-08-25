박은지 "일진과 맞짱"…LA 럭셔리 신혼 생활 중 과거사 셀프 고백했다('탐비')

사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 유명 학군지 최상위 모범생들 사이에서 벌어진 학폭 사건과, 그 뒤에 숨겨진 충격적 반전을 공개한다. '일일 탐정' 박은지는 LA에서의 신혼 생활을 자랑한다. 또한 학창 시절 일진 무리와 맞붙었던 일화를 공개한다.오늘(25일) 밤 9시 30분에 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 기상캐스터 출신 방송인 박은지가 일일 탐정으로 함께한다.박은지는 기상캐스터 출신 방송인이자 현재는 5세 딸의 엄마인 'LA 새댁'으로 지내고 있다. 박은지는 '탐정들의 영업비밀'을 통해 "밥 먹다가 제니퍼 로페즈를 마주치고, 쇼핑하다 카일리 제너도 만난다"라며 LA에서의 '여행 같은' 결혼 생활을 공개한다. 또 학창 시절, 일진 무리들과 대걸레를 들고 맞짱(?)을 떴던 파격 일화까지 풀어놓는다.박은지는 2018년 재미교포 회사원과 결혼해 남편을 따라 미국에 거주하고 있으며 슬하에 딸을 두고 있다.이날 방송의 '사건 수첩'에서는 "밝았던 모범생 딸이 갑자기 변했다"라며 학폭 증거를 찾아달라는 의뢰인이 등장한다. 의뢰인의 딸은 최근 들어 이틀에 한 번 꼴로 몸이 아프다는 핑계로 등교를 거부하고, 반에서 1~2등을 다투던 성적도 떨어졌다. 게다가 무릎에서는 원인 모를 상처까지 발견됐다. 탐정단의 조사 결과 의뢰인의 딸은 가장 친한 친구와 말다툼을 벌였고, 그 과정에서 친구가 팔을 뿌리치는 바람에 넘어지며 무릎을 다친 것이었다. 상황을 알게 된 의뢰인은 "넘어뜨리고 욕한 것, 반드시 사과받게 하겠다"라며 격분했고, 친구의 사과로 사건은 일단락되는 듯했다.그런데 며칠 뒤, 의뢰인의 딸이 명예훼손으로 고소를 당하게 된다. 딸 친구의 엄마가 변호사까지 대동하고 나타나 "우리 아이가 억울하게 죄인 취급을 받았다"라며 법적 대응을 선언한 것이다. 이에 의뢰인의 남편은 "감히 내 딸을 고소해? 똑같이 맞고소해주겠다"라며 들끓었다. 이를 지켜본 김풍은 "아이들 싸움이 어른 싸움으로 번졌다"라며 혀를 내두른다. 여기에 의뢰인은 "똑같이 자사고를 목표로 하는 딸의 친구가 일부러 생기부에 흠집을 내려고 벌인 일 같다"라고 의심했다. 그리고 누구도 예상치 못한 끔찍한 반전이 드러나며 '탐정들의 영업비밀' 스튜디오는 충격에 휩싸인다. 데프콘은 "현실이 소설보다 더하다"라며 경악을 금치 못한다.충격적인 학폭 의뢰 사건의 반전, 그리고 박은지의 화끈한 입담이 더해지는 '탐정들의 영업비밀'은 25일 밤 9시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr