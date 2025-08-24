'미운 우리 새끼' 윤민수가 아들 윤후와 살 집을 알아봤다.
24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알린 윤민수의 일상이 공개됐다.
이날 윤민수는 이혼 후에도 전처와 동거한다고 밝히며 "집이 매매되어야 정리가 가능하다"고 전했다.
윤민수는 집 매매 상황을 알아보기 위해 나섰지만, 담당자는 "거래가 없는 동네"라며 매매가 쉽지 않다고 말했다. 그는 "빨리 집을 정리해야 한다. 지금 윤후, 후 엄마랑 같이 있다. 결혼 생활 20년이라 하루아침에 마무리되는 게 아니"라고 이야기했다. 집 매매를 서두르는 이유에 대해 윤민수는 "후가 현재 방학이라 집에 함께 있어서 괜찮지만, 후 없이 둘만 있으면 서로 불편하지 않을까 생각이 들더라"고 솔직하게 털어놨다.
담당자가 "내년 2~3월 정도에 집이 팔릴 것 같다"고 예상하자 윤민수는 "집 원하는 분 있으면 내가 같이 나가겠다"며 적극적인 태도를 보였다. 이에 담당자는 급매를 위해 집값을 10% 내리라고 조언했지만, 윤민수는 "혼자 결정할 수 없다"고 말했다.
윤민수는 솔로 라이프를 위한 집도 알아보기 시작했다. 그는 "윤후랑 저랑 쓸 방과 주방 있을 정도만 있으면 된다. 윤후가 방학 때마다 오니까"라며 약 20년 만의 솔로 라이프 준비했다. 직접 복층 구조의 매물을 확인한 윤민수는 복잡한 심경을 감추지 못했다. 이혼 후 삶에 대해 그는 "아직 체감은 못 하지만, 정말 분리 후 어떤 기분일지 예상이 안 된다"고 밝혔다.
그러면서 "부부의 연은 끝났지만, 부모로서는 나도, 후 엄마도 마찬가지로 계속 이렇게 지낼 거다. 서로 응원하며 잘 지내고 있다"며 아름다운 이별을 강조했다.
윤민수가 혼자 살 집을 보는 모습에 윤민수 어머니는 "측은하다"며 속상함을 내비쳤다. 이어 "손자 후와 연락한다"면서 어릴 때 후 모습을 회상해 훈훈함을 안겼다.
한편, 윤민수는 지난해 5월 아내와 이혼 소식을 전했다. 아들 윤후의 양육권에 대한 구체적 정보는 알려진 바 없다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
