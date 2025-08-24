사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤민수가 아들 윤후와 살 집을 알아봤다.24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알린 윤민수의 일상이 공개됐다.이날 윤민수는 이혼 후에도 전처와 동거한다고 밝히며 "집이 매매되어야 정리가 가능하다"고 전했다.윤민수는 집 매매 상황을 알아보기 위해 나섰지만, 담당자는 "거래가 없는 동네"라며 매매가 쉽지 않다고 말했다. 그는 "빨리 집을 정리해야 한다. 지금 윤후, 후 엄마랑 같이 있다. 결혼 생활 20년이라 하루아침에 마무리되는 게 아니"라고 이야기했다.집 매매를 서두르는 이유에 대해 윤민수는 "후가 현재 방학이라 집에 함께 있어서 괜찮지만, 후 없이 둘만 있으면 서로 불편하지 않을까 생각이 들더라"고 솔직하게 털어놨다.담당자가 "내년 2~3월 정도에 집이 팔릴 것 같다"고 예상하자 윤민수는 "집 원하는 분 있으면 내가 같이 나가겠다"며 적극적인 태도를 보였다. 이에 담당자는 급매를 위해 집값을 10% 내리라고 조언했지만, 윤민수는 "혼자 결정할 수 없다"고 말했다.윤민수는 솔로 라이프를 위한 집도 알아보기 시작했다. 그는 "윤후랑 저랑 쓸 방과 주방 있을 정도만 있으면 된다. 윤후가 방학 때마다 오니까"라며 약 20년 만의 솔로 라이프 준비했다.직접 복층 구조의 매물을 확인한 윤민수는 복잡한 심경을 감추지 못했다. 이혼 후 삶에 대해 그는 "아직 체감은 못 하지만, 정말 분리 후 어떤 기분일지 예상이 안 된다"고 밝혔다.그러면서 "부부의 연은 끝났지만, 부모로서는 나도, 후 엄마도 마찬가지로 계속 이렇게 지낼 거다. 서로 응원하며 잘 지내고 있다"며 아름다운 이별을 강조했다.윤민수가 혼자 살 집을 보는 모습에 윤민수 어머니는 "측은하다"며 속상함을 내비쳤다. 이어 "손자 후와 연락한다"면서 어릴 때 후 모습을 회상해 훈훈함을 안겼다.한편, 윤민수는 지난해 5월 아내와 이혼 소식을 전했다. 아들 윤후의 양육권에 대한 구체적 정보는 알려진 바 없다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr