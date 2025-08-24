사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 이태곤이 과거 수영강사 했던 시절을 회상했다.24일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 이태곤과 사천 맛집을 탐방했다.이날 이태곤과 허영만은 문어잡이에 나섰다. 연예계 대표 낚시꾼인 이태곤과 만난 허영만은 "바다에 고기가 있으면 무슨 수를 써서라도 낚아낸다"며 '진정한 낚시꾼' 면모를 보였다. 하지만, 두 사람은 문어잡이에 실패해 아쉬움을 남겼다.'낚시의 좋은 점'에 대해 이태곤은 "예전에는 단체 사회인 야구를 좋아했는데, 다 같이 시간을 맞춰야 하니까 힘들더라. 낚시는 혼자 시간을 보낼 수 있다. 갯바위에서 생각 많이 했는데 도움이 되더라"고 말했다.연예계 낚시꾼으로 이덕화를 꼽은 이태곤은 "거의 매일 낚시를 가더라"면서 "과거 박정철, 류담, 최필립과 낚시 많이 갔는데, 이제는 결혼하고 애가 있으니까 못 간다"고 토로했다.이태곤은 직접 낚은 고기를 손질한다고 밝히며 "웬만한 회는 내가 다 떠봤다"고 자부했다. 지금까지 잡은 고기 중 가장 큰 사이즈를 묻자 그는 "2m 50cm짜리 상어를 잡아봤다. 이빨을 봤는데 잘못하면 팔이 잘리겠더라"고 이야기했다.또 이태곤은 "낚시하다가 표류도 해봤다"면서 "배 방향타가 바다로 가라앉았다. 낚시 금지 구역이라 아무도 안 온다고 해서 8시간 정도 바다에 떠 있었는데, 낡은 배가 왔다. 구조 요청했는데 관광객인 줄 알고 '안녕'만 하더라. 사이렌 울리고 '돈 얼마나 줄 테니 우리 좀 끌고 가 달라'고 했다"며 아찔했던 순간을 회상했다.이에 허영만은 "바다에서는 위험한 상황에 처하면 사례비보다 구조가 우선이라는 낚시꾼 룰이 있다고 들었다"며 가슴을 쓸어내렸다.취미 부자인 이태곤은 "낚시 외에는 골프 등산이 취미다. 혼자서 즐기는 취미를 좋아한다"고 전했다.사회체육과 수영 전공 출신으로 1년간 수영 강사도 했던 그는 "팬티 한 장 걸치고 있는 거잖냐. 조심스러운 부분이 있다"면서 "그래도 회원을 잡으려 스킨십을 해야한다. 잡아주지 않으면 늘지 않는다"고 설명했다.이어 "수영장에서 문제가 돼서 '터치 금지'를 지시했다. 잠자리채로 툭툭 치면서 가르치라고 했는데, 회원들이 얼마나 기분이 나쁘겠냐. 결국 불만 폭주로 철회됐다"면서 "제가 할 때 문제 생긴 건 하나도 없다"고 강조해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr