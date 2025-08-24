이미지 크게보기 사진 = MBN '알토란'

방송인 이상민이 재혼 후 근황을 공개하며 사랑꾼 면모를 보였다.24일 방송된 MBN '알토란'에서는 이상민이 아내에 대해 언급하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이상민은 박성광에게 "가장 자신 있는 나만의 재능이 있나"는 질문을 했고, 박성광은 단번에 "아내가 하지 말라는 걸 제일 잘한다"고 농담했다. 이상민은 "어떻게 살아남았는지 모르겠다"며 웃음을 자아냈다.이어 이상민은 "전 아내가 제 옷장의 옷을 1,000벌을 정리했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했고, 이에 박성광은 "사랑이 무섭다"며 놀라움을 감추지 못했다.앞서 이상민은 지난 5월 한 예능 프로그램에 출연해 "재혼의 로망을 이뤘다"며 "내 아내는 술을 아예 못한다. 낮에 아내랑 점심 먹으면서 난 맥주 한 잔을 마셨다. 난 먹어도 되는 거다. 운전을 아내가 해주면 되니까"고 자랑해 부러움을 샀다.한편 이상민은 최근 20년 만에 재혼 소식을 전해 화제를 모았다. 그는 지난 2004년 가수 겸 화가 이혜영과 결혼했으나, 이듬해 이혼했다. 이후 약 20년 만인 지난달 10살 연하의 비연예인과 부부의 연을 맺었다.이번 방송에서 공개된 아내와의 일상은 그의 달라진 삶과 사랑꾼 면모를 보여주며 시청자들의 관심을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr