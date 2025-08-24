사진 = JTBC '아는형님' 캡처

장희진이 전세사기를 고백했다.지난 23일 밤 9시 방송된 JTBC '아는형님'에서는 박준규, 염경환, 이규한, 장희진이 등장해 입담을 뽐낸 모습이 그려졌다.이날 방송에서 전세사기를 당했다는 장희진은 "나는 사실 여태까지 살면서 나한테 그런 일이 생기겠냐는 마인드가 있었다"며 "하지만 저도 그런일을 당했다"고 했다.장희진은 "전 살면서 크게 큰일이 일어난 적이 없어서 대비하는 게 약하다"며 "그래서 엄마가 녹음 해놔라고 하고 증거를 남겨줘라 했을 때 뭘 그렇게까지 하냐고 설마 그러겠냐고 했다"고 했다. 이를 듣고 모두가 놀라자 장희진은 "그래도 지금은 다행히 잘 해결됐다"며 "해피엔딩이다"고 했다.장희진은 또 소매치기도 당해봤다고 고백했다. 장희진은 "스페인으로 촬영을 갔다가 당했다"며 "내가 촬영할 동안 휴대폰이랑 여권 등 귀중품이 담긴 가방을 매니저가 메고 있었다"고 회상했다. 이어 "소중하니까 잃어버리면 안 되니까 막 그랬는데 어느 순간 봤는데 내 가방이 없다는 거다"며 "분명 메고 있었는데 없었졌고 그래서 난리가 났다"고 했다.장희진은 "그날이 촬영 첫날이었고 나도 멘붕이 왔다"며 "아무것도 없어서 다들 못 찾는다고 포기하라고 해서 포기할 쯤 마지막 촬영날 매니저가 저기서 내 가방을 흔들며 막 달려오더라 열었는데 그대로 다 있더라"고 말했다. 장희진은 "원래 소매치기가 워낙 많아서 못 잡고 경찰들도 안 잡는다더라"며 "그런데 그 소매치기는 유독 너무 많이 가져간 거다"도 했다.그러면서 "누가 봐도 이상하니까 그래서 경찰이 잡은 거다"며 "한 명씩 돌려주는 과정에서 내 가방까지 돌아온 건데 하나도 없어지지 않은 상태로 다 있었고 사실 이런 경우가 없다더라"고 했다. 서장훈은 "그래도 운이 좋아서 다 해결됐다"고 했다.그런가하면 장희진과 서장훈은 과거 '미우새'에서 인연을 맺은 바 있다. 서장훈은 "그냥 인터뷰 한거다"고 했다. 그러자 장희진은 "신동엽 선배님이 우리 둘을 엮어주려고 했는데 서장훈 오빠가 계속 선을 긋더라"고 했다. 서장훈은 "선을 긋는게 아니라 엮여서 기사 나고 그럴까봐 걱정한거다"며 "근데 기사가 났더라"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr