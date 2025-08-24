사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

손지창, 김민종이 과거 화려했던 때를 떠올렸다.지난 23일 오후 6시 방송된 KBS2TV '불후의 명곡'에서는 '아티스트 더 블루' 특집으로 그려진 가운데 손지창과 김민종의 과거 이야기가 그려졌다.이날 방송에서 손지창은 "처음 만남이 아직까지도 기억에 남는 게 홍콩 배우들이 잘 나가던 시절 우리가 저 사람들을 뛰어넘어야 하지 않겠냐고 김민종이 그러는거다"며 "그게 가능할까 싶어서 그저 웃었다"고 했다.이에 김종민은 "제가 그 이야기를 왜 했냐면 그 시절 인기의 상징은 초콜릿 광고 모델이었다"며 "세번째 주인공이 저였고 네번째 손지창과 함께 출연했는데 우리도 힘을 합치면 넘어설 수 있다고 생각한거다"고 했다. 그러면서 김민종은 "그렇게 탄생한 곡이 '너만을 느끼며'이다"고 했다.김종민은 '너만을 느끼며'를 언급하며 "그 결과 지금의 더 블루가 존재한거다"고 했다. 이어 "처음에 우리 팀 이름을 뭐로 정할까 하면서 괌에 놀러 갔는데 눈에 들어온 게 청량하고 아름다운 푸른빛 바다였다"며 "그래서 심플하게 '더 블루' 어떠냐고 했다"고 했다.그러자 손지창은 "정작 당사자인 저는 처음 듣는다"고 했고 김종민은 "거참 오늘 진짜 이상하다"고 발끈해 웃음을 자아냈다. 손지창은 "근데 이 노래가 KBS 금지곡이었다"며 "CM송이라는 이유로 방송사에서 외면 받았던 노래다"고 설명했다. 손지창은 또 "그 당시 남자 가수들은 장신구 착용 금지였다"고 하면서 산들을 향해 화려하다고 말해 눈길을 끌었다.아울러 손지창은 "배우로 활동하다가 가수로도 활동하게 된 이유는 신승훈과 작곡가를 만났느데 그때 제의를 받았다"며 "그렇게 활동을 하게 된거다"고 했다. 이어 손지창은 "김민종이랑 해외 스케줄을 다니면 돈을 아끼려고 방을 함께 쓴 적이 있었다"며 "그걸 보고 사람들이 오해를 한거다"고 했고 옆에서 김민종은 "형이 장가를 빨리가서 오해가 풀렸다"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr